В российский прокат 12 марта выходит новая экранизация сказки «Пиноккио» итальянского писателя Карло Коллоди. Режиссёром картины выступил Маттео Гарроне.
В киноленте снялись Роберто Бениньи, Федерико Иелапи, Массимо Чеккерини, Рокко Папалео и Марина Вакт. Сценарий совместно с Гарроне написал Массимо Чеккерини.
Премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале, который проходил с 20 февраля по 1 марта. Работа над проектом велась в Италии, Франции и Великобритании.
Как писал NEWS.ru, киностудия «Мосфильм» опубликовала фильм «Я — Куба» советского режиссёра Михаила Калатозова. Картину выложили в обновлённой версии в формате 4K.
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