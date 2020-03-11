https://static.news.ru/photo/a21b606e-6437-11ea-b5e0-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Пиноккио» Фото: Apulia Film Commission

В российский прокат 12 марта выходит новая экранизация сказки «Пиноккио» итальянского писателя Карло Коллоди. Режиссёром картины выступил Маттео Гарроне.

В киноленте снялись Роберто Бениньи, Федерико Иелапи, Массимо Чеккерини, Рокко Папалео и Марина Вакт. Сценарий совместно с Гарроне написал Массимо Чеккерини.

Премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале, который проходил с 20 февраля по 1 марта. Работа над проектом велась в Италии, Франции и Великобритании.

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