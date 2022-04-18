В профсоюзе актёров назвали отличие российского кино от американского

В России показывают кино «на любой вкус», однако в отечественных фильмах, в отличие от американских, отсутствует какая-либо идеология , заявил председатель Независимого профсоюза актёров театра и кино Денис Кирис. Вместе с этим он признал, что в советском кинематографе идеология занимала крайне важное место, пишет Pravda.Ru.

В американском кино идеология присутствует очень чётко: каким бы ты ни был чиновником или высокоранговым военным, но если ты нарушаешь закон, идёшь против правительства, то ты всегда в финале будешь наказан. У нас, к сожалению, этот аспект отсутствует, — пояснил Кирис.

По его мнению, наиболее значимая проблема российской киноиндустрии заключается в отсутствии статистических данных о производстве, прибыли, прокате и количестве занятых в отрасли людей. Он считает, что текущая геополитическая ситуация привнесёт в киноиндустрию большие изменения, которые могут стать толчком для развития отрасли.

Ранее американская киностудия А24 приостановила прокат своих картин на территории России. Отмечается, что последним фильмом студии в российском прокате стала научно-фантастическая чёрная комедия «Всё везде и сразу», премьера которой состоялась 7 апреля.