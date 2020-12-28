В новый сезон сериала «САШАТАНЯ» не стали включать тему карантина и COVID

https://static.news.ru/photo/647b4ec6-4920-11eb-8133-fa163e074e61_660.jpg Валентина Рубцова и Андрей Гайдулян в сериале «САШАТАНЯ» Фото: sashatanya.tnt-online.ru

В новом сезоне популярного сериала «САШАТАНЯ» не будет темы пандемии, рассказала Валентина Рубцова, исполняющая главную роль в картине.

Сценарий был написан ещё до начала пандемии, мы начали снимать, потом съёмки пришлось остановить из-за локдауна. Поэтому темы пандемии в этом сезоне не будет, — сказала актриса порталу Teleprogramma.pro.

Рубцова подчеркнула, что считает это правильным — сериал позиционирует себя как семейный, и при просмотре люди должны отдыхать от ежедневных проблем.

Ранее Рубцова призвала включить в программу высшей школы России обязательный предмет — финансовую грамотность, писал NEWS.ru.