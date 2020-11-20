В новых «Зачарованных» впервые появится трансгендерный персонаж

В ремейке сериала «Зачарованные» впервые появится трансгендерный персонаж. Его сыграет актёр Джей Джей Хоукинс, уже имеющий опыт исполнения подобных ролей.
Как
Первый эпизод ремейка популярного сериала «Зачарованные» вышел на экраны 14 октября спустя 20 лет с момента выхода оригинала. Новые сёстры-ведьмы будут отличаться от прежних — они превратятся в феминисток. События будут происходить в наше время.
Сценарий перезапуска создал Дженни Снайдер Урмен, который работал над сериалами «Девственница» и «Беверли-Хиллз 90 210: Новое поколение». Главные роли исполнили Мэделин Манток, Мелони Диас и Сара Джеффри.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Алисса Милано, сыгравшая роль ведьмы Фиби в сериале «Зачарованные», объявила сексуальную забастовку и призвала поклонников присоединиться к ней. Репродуктивные права женщин нарушаются, а пока женщины не имеют «законного контроля над своим телом», они не могут рисковать беременностью, заявила 46-летняя звезда сериала «Зачарованные».