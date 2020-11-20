В новых «Зачарованных» впервые появится трансгендерный персонаж

https://static.news.ru/photo/436cb4c0-29b5-11eb-b045-fa163e074e61_660.jpg Джей Джей Хоукинс Фото: instagram.com/jjmohawk

В ремейке сериала «Зачарованные» впервые появится трансгендерный персонаж. Его сыграет актёр Джей Джей Хоукинс, уже имеющий опыт исполнения подобных ролей.

Как сообщает Deadline, Хоукинс играл гендерно-неконформную персону в сериале «Красная линия» от CBS. Его герой присоединится к проекту в третьем сезоне и исполнит роль студента, который дружит с одной из сестёр-ведьм. При этом артист просит использовать в отношении себя местоимения «он» или «они».

Первый эпизод ремейка популярного сериала «Зачарованные» вышел на экраны 14 октября спустя 20 лет с момента выхода оригинала. Новые сёстры-ведьмы будут отличаться от прежних — они превратятся в феминисток. События будут происходить в наше время.

Сценарий перезапуска создал Дженни Снайдер Урмен, который работал над сериалами «Девственница» и «Беверли-Хиллз 90 210: Новое поколение». Главные роли исполнили Мэделин Манток, Мелони Диас и Сара Джеффри.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алисса Милано, сыгравшая роль ведьмы Фиби в сериале «Зачарованные», объявила сексуальную забастовку и призвала поклонников присоединиться к ней. Репродуктивные права женщин нарушаются, а пока женщины не имеют «законного контроля над своим телом», они не могут рисковать беременностью, заявила 46-летняя звезда сериала «Зачарованные».