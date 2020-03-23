https://static.news.ru/photo/36c48d62-6d02-11ea-b1c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Geek Clips HD/youtube.com

Создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Вайс появились в третьем сезоне проекта «Мир Дикого Запада» в эпизодической роли.

Бениофф и Вайс сыграли инженеров, которые пытаются решить, как им украсть роботизированного дракона из парка развлечений. Предположительно, зверь является Дрогоном из «Игры престолов».

Как отмечает Variety, появление шоураннеров недавно закончившегося телехита произошло из-за их давнего знакомства с Лизой Джой и Джонатаном Ноланом, создателями «Мира Дикого Запада».

Телеканал HBO выпустил третий сезон сериала «Мир Дикого Запада» 15 марта. Российская премьера проекта состоялось 16 марта на онлайн-платформе Amediateka, писал NEWS.ru.