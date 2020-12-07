В Netflix отказались помечать как вымысел эпизоды сериала «Корона»

https://static.news.ru/photo/8c31da52-3877-11eb-8fe7-fa163e074e61_660.jpg Фото: imdb.com

Представители сервиса Netflix отказались помечать как вымысел каждую серию сериала «Корона», посвящённого жизни королевской семьи. Ранее с соответствующим предложением выступил министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Дауден.

Политик высказался по поводу сериала после того, как в обществе начало расти беспокойство. Многие уверены, что сюжет четвёртого сезона может нанести репутационный ущерб королевской семье. Дауден подчеркнул, что создатели картины должны с самого начала пояснять тот факт, что происходящее на экране — не более, чем красивый вымысел.

Однако представители руководства Netflix на это ответили, что данный факт и без того известен каждому пользователю сервиса.

Наши подписчики понимают, что это вымысел, лишь в общих чертах вдохновлённый реальными событиями. Мы не планируем и не видим необходимости в добавлении дополнительных пояснений, — цитирует сообщение от компании портал Deadline.

За первую неделю после появления в доступе сериал посмотрели около 29 млн человек, что превышает число тех, кто смотрел прямую трансляцию свадьбы принца Чарльза и Дианы в 1981 году.

Как ранее передавал NEWS.ru, съёмки второго сезона «Ведьмака» для Netflix были отложены из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Руководство стримингового сервиса Netflix приняло решение проверить на COVID-19 всех, кто работает над сериалом. Заболевших отправили на карантин. О тяжести течения болезни у них не сообщается.