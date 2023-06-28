В найденных в Калифорнии останках опознали пропавшего голливудского актера В США нашли останки пропавшего в январе актера Джулиана Сэндса

Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Анализ найденных в горах Калифорнии человеческих останков показал, что они принадлежат актеру Джулиану Сэндсу. Он пропал в январе 2023 года еще с одним туристом на юге штата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент шерифа округа Сан-Бернардино.

Процедура опознания тела, обнаруженного на Маунт-Балди 24 июня, завершена. (В останках) опознан 65-летний Джулиан Сэндс из Северного Голливуда, — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители продолжают выяснять причины смерти актера. Уточняется, что его тело было обнаружено туристами.

Широкому зрителю Сэндс в первую очередь известен по главной роли колдуна в фильме ужасов «Чернокнижник». Он также принимал участие в оскароносных лентах «Комната с видом», «Поля смерти», «Покидая Лас-Вегас. Кроме того, он снимался в фильма «Готика», «Тринадцать друзей Оушена», «Девушка с татуировкой дракона» и других.

Ранее в США мужчина, считавшийся на протяжении 10 лет пропавшим без вести, был найден мертвым на севере штата Нью-Йорк, где проживал под другим именем. 29 июля 2013 года Роберт Хоугланд из города Ньютаун, штат Коннектикут, не явился на работу и не приехал в аэропорт встретить родственника, после чего родные обратились в полицию. Правоохранители нашли в доме мужчины его бумажник, медикаменты и мобильный телефон, но никаких следов самого Роберта не обнаружили. Через десять лет выяснилось, что он, вероятно, переехал в Нью-Йорк и поселился там под именем Ричарда Кинга.