https://static.news.ru/photo/9fe95722-475b-11ea-8235-fa163e074e61_660.jpg Кинотеатр «Художественный» (архивное фото) Фото: АГН «Москва»

Специалисты завершили первый этап реставрации кинотеатра «Художественный» в Москве.

Как рассказали в пресс-службе Мосгорнаследия, работу над памятником архитектуры у станции метро «Арбатская» планируется завершить до конца 2020 года, передаёт ТАСС.

Были усилены все конструкции, а также дверные и оконные проёмы, обеспечена гидроизоляция, восстановлена прочность кирпичной кладки стен, завершены работы по устройству перекрытий кровли и монтажу его покрытия, — цитирует пресс-служба слова главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

В настоящее время идут работы по монтажу внутренних инженерных систем, восстановлению кирпичных стен со стороны фасадов и реставрации лепного декора.

По словам Емельянова, сейчас смонтированы стальные фермы над главным кинозалом, в том числе две подлинные фермы работы архитектора Фёдора Шехтеля. Специалисты уделяют особое внимание лепного декора помещения, и сейчас в мастерских находится около тысячи элементов.

В декабре Алексей Емельянов сообщил, что работы над реставрацией кинотеатра «Художественный» завершены на 60%, писал NEWS.ru.