В Москве состоялась премьера российской фантастики «Вратарь Галактики»

https://static.news.ru/photo/69936cca-e78e-11ea-98e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фантастического фильма «Вратарь Галактики» российского и узбекского режиссёра Джаника Файзиева. На показе присутствовала министр культуры Ольга Любимова.

На мероприятии были учтены меры по профилактике вирусных заболеваний, поэтому на места, которые не смогли занять зрители, организаторы усадили картонные копии инопланетян, появившихся в представленной на экране ленте, сообщает РИА Новости. В зале также присутствовали заместитель министра культуры Максим Ксензов, актёры Александр Петров, Максим Аверин, Дарья Мороз, а также музыкант Кирилл Петров, известный как рэпер Батишта, и телеведущая Марина Лемешева.

Мне не приходит на ум ничего, кроме знаменитой фразы из Чебурашки «Мы строили, строили и, наконец... мы здесь!» Я должен сейчас убедить себя в том, что полупустой зал — это аншлаг. Я рад видеть здесь знакомые лица, и я рад, что вы пришли, — сказал режиссёр Файзиев, когда представлял ленту.

Действие картины происходит в будущем, где в космосе проходят соревнования по космоболу. Главный герой по имени Антон не испытывает интереса к игре, но однажды обнаруживает у себя суперспособности и решает принять участие.

Главные роли в ленте исполнили Евгений Романцов, Мария Лисовая, Виктория Агалакова и Иван Иванович.

В июне «Вратаря Галактики» продали в прокат на территории США. Дистрибуцией проекта с локализованным названием Cosmoball займётся независимая компания WellGo USA, писал NEWS.ru.