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В Москве простились с Ниной Руслановой: как провожали знаменитую актрису
Кино

В Москве простились с Ниной Руслановой: как провожали знаменитую актрису

13:40, 24 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Москве прошла церемония прощания с народной артисткой РФ Ниной Руслановой. Она состоялась в среду, 24 ноября, в Доме кино. На церемонии присутствовало много коллег по цеху, известных людей и знакомых Нины Руслановой, в том числе актёры Сергей Никоненко, Михаил Васьков, Людмила Зайцева, Александр Пашутин. Друзья и коллеги Нины Руслановой поделились воспоминаниями о ней и выразили соболезнования дочери актрисы Олесе, которая стояла у гроба.  

Заслуженный артист России, друг умершей актрисы Михаил Васьков рассказал, каким было её последнее желание. По словам актёра, Русланова сильно переживала из-за того, что её единственная дочь Олеся осталась без работы, и просила коллег помочь с трудоустройством. 

О смерти Нины Руслановой на 76-м году жизни вечером 21 ноября сообщили в Союзе кинематографистов. Сначала причиной смерти называлась продолжительная болезнь народной артистки России, затем появились сообщения о заражении актрисы коронавирусной инфекцией. 

Как проходила церемония с Ниной Руслановой — в галерее NEWS.ru.

Церемония прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой в Доме кино в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Дочь Нины Руслановой Олеся Рудакова с сыном Константином

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Сергей Никоненко

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Борис Галкин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Людмила Зайцева

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Александр Пашутин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой в Доме кино в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой в Доме кино в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой в Доме кино в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой в Доме кино в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой в Доме кино в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Дочь Нины Руслановой Олеся Рудакова и актриса Наталья Тетенова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой в Доме кино в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой в Доме кино в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

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