В Москве простились с Ниной Руслановой: как провожали знаменитую актрису

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В Москве прошла церемония прощания с народной артисткой РФ Ниной Руслановой. Она состоялась в среду, 24 ноября, в Доме кино. На церемонии присутствовало много коллег по цеху, известных людей и знакомых Нины Руслановой, в том числе актёры Сергей Никоненко, Михаил Васьков, Людмила Зайцева, Александр Пашутин. Друзья и коллеги Нины Руслановой поделились воспоминаниями о ней и выразили соболезнования дочери актрисы Олесе, которая стояла у гроба.

Заслуженный артист России, друг умершей актрисы Михаил Васьков рассказал, каким было её последнее желание. По словам актёра, Русланова сильно переживала из-за того, что её единственная дочь Олеся осталась без работы, и просила коллег помочь с трудоустройством.

О смерти Нины Руслановой на 76-м году жизни вечером 21 ноября сообщили в Союзе кинематографистов. Сначала причиной смерти называлась продолжительная болезнь народной артистки России, затем появились сообщения о заражении актрисы коронавирусной инфекцией.

Как проходила церемония с Ниной Руслановой — в галерее NEWS.ru.