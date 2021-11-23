В Москве простились с Ниной Руслановой: как провожали знаменитую актрису

В Москве прошла церемония прощания с народной артисткой РФ Ниной Руслановой. Она состоялась в среду, 24 ноября, в Доме кино. На церемонии присутствовало много коллег по цеху, известных людей и знакомых Нины Руслановой, в том числе актёры Сергей Никоненко, Михаил Васьков, Людмила Зайцева, Александр Пашутин. Друзья и коллеги Нины Руслановой поделились воспоминаниями о ней и выразили соболезнования дочери актрисы Олесе, которая стояла у гроба.
Заслуженный артист России, друг умершей актрисы Михаил Васьков рассказал, каким было её последнее желание. По словам актёра, Русланова сильно переживала из-за того, что её единственная дочь Олеся осталась без работы, и просила коллег помочь с трудоустройством.
О смерти Нины Руслановой на 76-м году жизни вечером 21 ноября сообщили в Союзе кинематографистов. Сначала причиной смерти называлась продолжительная болезнь народной артистки России, затем появились сообщения о заражении актрисы коронавирусной инфекцией.
Как проходила церемония с Ниной Руслановой — в галерее NEWS.ru.
Церемония прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой в Доме кино в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Дочь Нины Руслановой Олеся Рудакова с сыном Константином
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Сергей Никоненко
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Борис Галкин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Людмила Зайцева
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Александр Пашутин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой в Доме кино в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой в Доме кино в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой в Доме кино в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой в Доме кино в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой в Доме кино в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Дочь Нины Руслановой Олеся Рудакова и актриса Наталья Тетенова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой в Доме кино в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой в Доме кино в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru