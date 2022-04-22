В Москве прошла премьера мультфильма «Бука. Моё любимое чудище»

В Москве прошёл премьерный показ мультфильма «Братцы Кролики: Пасхальный переполох» немецкого режиссёра Уте фон Мюнхов-Поль. Мировая премьера картины состоялась 27 марта. Российские зрители смогут посмотреть мультфильм в кинотеатрах с 21 апреля.

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