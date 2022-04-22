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В Москве прошла премьера мультфильма «Бука. Моё любимое чудище»
Кино

В Москве прошла премьера мультфильма «Бука. Моё любимое чудище»

21:09, 23 апреля 2022
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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В Москве состоялся премьерный показ мультфильма «Бука. Моё любимое чудище». На нём присутствовали Екатерина Климова, Алексей Чадов, Оксана Акиньшина, Олеся Судзиловская, Марьяна Спивак, Агата Муцениеце, Алёна Хмельницкая, Юлия Барановская и другие именитые гости.

По сюжету принцесса Варвара сбежала из дворца, чтобы найти прекрасного принца. Путь королевской дочери лежит через лес, где её берёт в плен самый опасный разбойник королевства Бука. Вскоре становится ясно, что принцесса превратит жизнь разбойника в кошмар, чтобы добиться цели. Так, неугомонная Варвара принимается наводить в лесу свои порядки.

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