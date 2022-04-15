В Москве прошла премьера мультфильма «Братцы Кролики: Пасхальный переполох»

В Москве прошла премьера нового патриотического фильма «Первый Оскар» о подвигах советских солдат и работе кинооператоров во время Великой Отечественной войны. Картина с участием Андрея Мерзликина, Никиты Кологривого, Тихона Жизневского, Антона Момота выйдет в российский прокат 21 апреля.

В Москве прошла премьера нового патриотического фильма «Первый Оскар» о подвигах советских солдат и работе кинооператоров во время Великой Отечественной войны. Картина с участием Андрея Мерзликина, Никиты Кологривого, Тихона Жизневского,...