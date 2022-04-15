В Москве прошла премьера мультфильма «Братцы Кролики: Пасхальный переполох»

В Москве прошёл премьерный показ мультфильма «Братцы Кролики: Пасхальный переполох» немецкого режиссёра Уте фон Мюнхов-Поль. Мировая премьера картины состоялась 27 марта. Российские зрители смогут посмотреть мультфильм в кинотеатрах с 21 апреля.
Кролик Макс не знал забот до тех пор, пока в один прекрасный день не попал в компанию талантливых и ловких зайцев. Зверьки сторожат праздник Пасхи, а именно отвечают за сохранность пасхальных яиц. С этого момента начинаются приключения Макса. Он становится во главе миссии по спасению праздника!
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Премьерный показ мультфильма «Братцы Кролики: Пасхальный переполох»
Артем Соболев/NEWS.ru
Премьерный показ мультфильма «Братцы Кролики: Пасхальный переполох»
Артем Соболев/NEWS.ru
Премьерный показ мультфильма «Братцы Кролики: Пасхальный переполох»
Артем Соболев/NEWS.ru
Премьерный показ мультфильма «Братцы Кролики: Пасхальный переполох»
Артем Соболев/NEWS.ru
Премьерный показ мультфильма «Братцы Кролики: Пасхальный переполох»
Артем Соболев/NEWS.ru
Премьерный показ мультфильма «Братцы Кролики: Пасхальный переполох»
Артем Соболев/NEWS.ru