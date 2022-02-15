В Москве состоялась премьера фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»

В Москве прошёл премьерный показ фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин». Лента режиссёра Алексея Пиманова рассказывает о британском турне московского «Динамо» и погружает зрителя в события ноября 1945 года. Тогда советские спортсмены одержали ряд ошеломляющих побед над клубами Английской лиги с результатом 19:9. Этот факт вызвал невероятный интерес журналистов, которые окрестили футболистов «одиннадцатью молчаливыми мужчинами в синих пальто».
Локациями для фильма стали Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Калуга. Съёмки матчей длились 20 дней на историческом футбольном поле в Лефортово, которое специально перестелили заново.
Специально для гостей премьеры в этот вечер на сцене самого большого столичного кинозала играл народный артист России Игорь Бутман и музыканты оркестра «Академии джаза».
Представить фильм первым зрителям пришли актёры, исполнившие в нём главные роли. Среди них — Роман Курцын с супругой, Павел Трубинер с дочкой Лизой и Макар Запорожский. На красной дорожке были замечены певицы Наргиз, Лариса Долина, Юлия Савичева, телеведущая Екатерина Стриженова и гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгар Запашный. В широкий прокат картина выйдет 17 февраля.
Актер Олег Масленников-Войтов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Поля Полякова с супругом Александром Хинштейном
Сергей Булкин/NEWS.ru
Музыкант Игорь Бутман с супругой Оксаной
Сергей Булкин/NEWS.ru
Евгения Лапова – российская актриса и модель
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Роман Курцын
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Павел Трубинер, его супруга, актриса Юлия Мельникова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Режиссер и продюсер Алексей Пиманов и актриса Ольга Погодина
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Лариса Долина
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Евгения Лапова и Павел Крайнов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Макар Запорожский (слева) и Фёдор Парамонов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Виктория Маслова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Екатерина Боброва и ее супруг фигурист Андрей Депутат
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Наргиз Закирова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Журналист, кинематографист и телеведущий Сергей Медведев со спутницей
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Юлия Савичева
Сергей Булкин/NEWS.ru
Режиссер, продюсер Александр Стриженов и его супруга актриса и телеведущая Екатерина Стриженова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Писательница Татьяна Устинова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая, журналист Арина Шарапова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель оргкомитета конкурса «Новая волна», Александр Шенкман
Сергей Булкин/NEWS.ru
енеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный
Сергей Булкин/NEWS.ru
Спортивный комментатор Виктор Гусев с супругой Ольгой
Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр культуры РФ Ольга Любимова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Режиссер и продюсер Алексей Пиманов и доктор медицинских наук, ведущая программ Елена Малышева
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Евгений Пронин и его супруга, продюсер Кристина Арустамова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Режиссер Александр Олейников
Сергей Булкин/NEWS.ru
Игорь Бутман – российский музыкант
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Олег Фомин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Роман Курцын и его супруга актриса Анна Назарова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Александр Алёшкин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Иван Гришанов со спутницей
Сергей Булкин/NEWS.ru