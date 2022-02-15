В Москве состоялась премьера фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»

В Москве прошёл премьерный показ фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин». Лента режиссёра Алексея Пиманова рассказывает о британском турне московского «Динамо» и погружает зрителя в события ноября 1945 года. Тогда советские спортсмены одержали ряд ошеломляющих побед над клубами Английской лиги с результатом 19:9. Этот факт вызвал невероятный интерес журналистов, которые окрестили футболистов «одиннадцатью молчаливыми мужчинами в синих пальто».

Локациями для фильма стали Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Калуга. Съёмки матчей длились 20 дней на историческом футбольном поле в Лефортово, которое специально перестелили заново.

Специально для гостей премьеры в этот вечер на сцене самого большого столичного кинозала играл народный артист России Игорь Бутман и музыканты оркестра «Академии джаза».

Представить фильм первым зрителям пришли актёры, исполнившие в нём главные роли. Среди них — Роман Курцын с супругой, Павел Трубинер с дочкой Лизой и Макар Запорожский. На красной дорожке были замечены певицы Наргиз, Лариса Долина, Юлия Савичева, телеведущая Екатерина Стриженова и гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгар Запашный. В широкий прокат картина выйдет 17 февраля.