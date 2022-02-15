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В Москве состоялась премьера фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Кино

В Москве состоялась премьера фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»

10:35, 16 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Москве прошёл премьерный показ фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин». Лента режиссёра Алексея Пиманова рассказывает о британском турне московского «Динамо» и погружает зрителя в события ноября 1945 года. Тогда советские спортсмены одержали ряд ошеломляющих побед над клубами Английской лиги с результатом 19:9. Этот факт вызвал невероятный интерес журналистов, которые окрестили футболистов «одиннадцатью молчаливыми мужчинами в синих пальто».

Локациями для фильма стали Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Калуга. Съёмки матчей длились 20 дней на историческом футбольном поле в Лефортово, которое специально перестелили заново.

Специально для гостей премьеры в этот вечер на сцене самого большого столичного кинозала играл народный артист России Игорь Бутман и музыканты оркестра «Академии джаза».

Представить фильм первым зрителям пришли актёры, исполнившие в нём главные роли. Среди них — Роман Курцын с супругой, Павел Трубинер с дочкой Лизой и Макар Запорожский. На красной дорожке были замечены певицы Наргиз, Лариса Долина, Юлия Савичева, телеведущая Екатерина Стриженова и гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгар Запашный. В широкий прокат картина выйдет 17 февраля.

Актер Олег Масленников-Войтов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Поля Полякова с супругом Александром Хинштейном

Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкант Игорь Бутман с супругой Оксаной

Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгения Лапова – российская актриса и модель

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Роман Курцын

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Павел Трубинер, его супруга, актриса Юлия Мельникова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссер и продюсер Алексей Пиманов и актриса Ольга Погодина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Лариса Долина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актеры Евгения Лапова и Павел Крайнов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актеры Макар Запорожский (слева) и Фёдор Парамонов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Виктория Маслова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Екатерина Боброва и ее супруг фигурист Андрей Депутат

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Наргиз Закирова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист, кинематографист и телеведущий Сергей Медведев со спутницей

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Юлия Савичева

Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссер, продюсер Александр Стриженов и его супруга актриса и телеведущая Екатерина Стриженова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Писательница Татьяна Устинова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая, журналист Арина Шарапова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель оргкомитета конкурса «Новая волна», Александр Шенкман

Сергей Булкин/NEWS.ru

енеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный

Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортивный комментатор Виктор Гусев с супругой Ольгой

Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр культуры РФ Ольга Любимова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссер и продюсер Алексей Пиманов и доктор медицинских наук, ведущая программ Елена Малышева

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Евгений Пронин и его супруга, продюсер Кристина Арустамова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссер Александр Олейников

Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Бутман – российский музыкант

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Олег Фомин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Роман Курцын и его супруга актриса Анна Назарова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Александр Алёшкин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Иван Гришанов со спутницей

Сергей Булкин/NEWS.ru

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