В Москве показали приквел «Майора Грома» «Трудное детство»: кто новые герои

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Сергей Марин и актер Кай Гетц на премьере фильма «Гром: Трудное детство» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Предпремьерный показ фильма «Гром: Трудное детство», который является приквелом первой полнометражной экранизации российского комикса издательства Bubble «Майор Гром: Чумной доктор», прошел накануне в столичном киноцентре «Октябрь». 1 января 2023 года картина выйдет в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Режиссер ленты Олег Трофим рассказал, что над «Трудным детством» работала та же съемочная группа, что создавала популярный проект «Майор Гром: Чумной доктор». Сценарий к приквелу написали Артём Габрелянов и Евгений Федотов. А вот актерский состав пополнился новыми исполнителями: Игоря Грома в юности сыграл Кай Гетц, его отца Константина — Сергей Марин, роль напарника Грома-старшего Федора Прокопенко досталась Алексею Ведерникову. Также в картине снялись Владимир Яганов, Даниил Воробьёв и Ирина Розанова.

Действие фильма «Гром: Трудное детство» разворачивается в Санкт-Петербурге 1990-х, за 20 лет до событий картины «Майор Гром: Чумной доктор». В центре сюжета — сотрудник городской милиции Константин Гром, отец главного героя из оригинальной истории. Он пытается найти и обезвредить нового главаря криминального мира по прозвищу Анубис. В это время юный Игорь Гром рискует, стараясь заработать, и ввязывается в авантюры.

Кадры премьеры фильма «Гром: Трудное детство» — в галерее NEWS.ru.