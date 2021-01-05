В Москве обокрали Папазогло из сериала «Солдаты»

https://static.news.ru/photo/57651228-504e-11eb-b053-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время новогодних праздников воры ограбили 36-летнего актёра Максима Мальцева. У него украли велосипед из подъезда его дома в Москве. Артист обратился в полицию. Правоохранители уже проводят проверку.

Мальцев рассказал, что воры вывезли велосипед в ночь на 5 января, но пропажу он обнаружил только рано утром. По словам актёра, его «железный конь» оценивается в 50 тысяч рублей, передаёт РЕН ТВ.

Злоумышленники взломали кодовый замок, похитили велосипед и скрылись с места происшествия.

Народную известность Мальцеву принесла роль Антона Папазогло в сериале «Солдаты». Кроме этого, он знаком телезрителям по съёмкам в сериалах «Глухарь», «Кухня», «Тихий дом», «СеняФедя», «Молодёжка».

5 января в городе Любиме Ярославской области пьяный мужчина попытался украсть звезду с муниципальной ёлки и рухнул вместе со своим трофеем, сообщал NEWS.ru.