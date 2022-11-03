В Минпромторге оценили шансы провоза фильмов Disney и Marvel в Россию Минпромторг: параллельный импорт не распространится на зарубежные фильмы

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Аудиовизуальные произведения, такие как музыка и кино, не могут быть внесены в список для параллельного импорта, поскольку не являются товарами по номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга. Несмотря на это, ведомство дополнило перечень для параллельного импорта продукцией брендов Marvel, Disney Pixar и DC Comics.

Параллельный импорт не может быть распространен в отношении аудиовизуальных произведений, так как они не являются товарами в соответствии с классификатором ТН ВЭД ЕАЭС, — говорится в комментарии Минпромторга.

Накануне Министерство промышленности и торговли РФ утвердило новый перечень товаров для параллельного импорта. Список пополнил зарубежный алкоголь, а также продукция брендов Marvel, Disney Pixar и DC Comics.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров, ассоциация «Интернет-видео» и Российский книжный союз отправили в Госдуму отзывы на законопроект о принудительном лицензировании контента из недружественных стран. Владельцы кинотеатров и издатели положительно относятся к этой идее, тогда как в онлайн-сервисах указывают, что законопроект противоречит нормам Гражданского кодекса РФ, является нарушением международных соглашений и не учитывает сложности бизнеса в сфере кино и телевидения.