https://static.news.ru/photo/34357686-d7db-11e9-a21b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Мединский Фото: Сергей Булкин/News.ru

Проект программы, который предусматривает компенсацию части затрат для зарубежных компаний, снимающих кино о России, пока вызывает вопросы. Об этом заявил министр культуры страны Владимир Мединский.

По словам руководителя ведомства, проект постановления о субсидировании иностранных студий, который проходит согласование в различных министерствах, можно улучшить.

Мы обязательно обсудим это с министром экономического развития Максимом Орешкиным на следующей неделе, — цитирует чиновника РИА Новости .

Говоря в целом о концепции программы поддержки, Мединский подчеркнул, что Россия, конечно, привлекает продюсеров со всего мира, но без дополнительного стимулирования завлечь крупные иностранные студии в РФ тяжело.

Глава Минкультуры сделал заявление журналистам перед встречей с кинопроизводителями в рамках форума «Синепозиум-2019».

Ранее News.ru писал, что зарубежные продюсеры получат за несколько лет около 2,3 млрд рублей за съёмки фильмов о России в рамках программы рибейтов. Как сообщила руководитель направления экспорта креативных индустрий Российского экспортного центра Евгения Данильченко, программа предусматривает компенсацию не всей суммы, а лишь 30–40%. В 2019 году будет выделено около 70 млн рублей, в 2020-м — 700 млн рублей, а в 2021-м — 1,5 млрд рублей.