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В Лондоне состоялась мировая премьера последнего «Джеймса Бонда» с Крейгом
Кино

В Лондоне состоялась мировая премьера последнего «Джеймса Бонда» с Крейгом

16:05, 29 сентября 2021
Фото: 007.com
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В лондонском Альберт-холле состоялась мировая премьера 25-го фильма о Джеймсе Бонде под названием «Не время умирать». Новая лента об агенте 007 станет последней с участием актёра Дэниела Крейга, посвятившего франшизе 15 лет жизни. Фильм должен был выйти ещё 18 месяцев назад, однако на дату премьеры повлияла пандемия коронавируса.

На мероприятии присутствовал сам Дэниел Крейг, а также сразу два поколения британской королевской семьи — принц Уэльский Чарльз вместе с супругой Камиллой и герцог Кембриджский Уильям с женой Кейт. Кроме того, на красной дорожке можно было увидеть мировых звёзд кино и музыки: Леа Сейду, Рами Малек, Ана де Армас, музыкант Финнеас О’Коннелл, певица Билли Айлиш, Лашана Линч, Джуди Денч.

Для Крейга роль Бонда в «Не время умирать» является пятой и последней во франшизе. Именно прощание актёра с образом агента 007 привлекло столько внимания к новой ленте. Зрители отозвались о фильме положительно, восхитившись игрой Крейга.

Актёр Дэниел Крейг на мировой премьере 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» в Лондоне

007.com

Мировая премьера 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» в Лондоне

NEIL HALL/EPA/TACC

Актёр Дэниел Крейг на мировой премьере 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» в Лондоне

Matt Dunham/AP/TACC

Актёры Лашана Линч, Дэниел Крейг и Леа Сейду (слева направо) на мировой премьере 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» в Лондоне

007.com

Герцогиня Кембриджская Кэтрин, герцог Кембриджский Уильям, герцогиня Корнуольская Камилла и принц Уэльский Чарльз (слева направо) на мировой премьере 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» в Лондоне

007.com

Принц Чарльз Уэльский и актёр Дэниел Крейг на мировой премьере 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» в Лондоне

Chris Jackson/PA Wire/TACC

Герцог Кембриджский Уильям и актёр Дэниел Крейг на мировой премьере 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» в Лондоне

Chris Jackson/PA Wire/TACC

Герцогиня Кембриджская Кэтрин на мировой премьере 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» в Лондоне

NEIL HALL/EPA/TACC

Герцогиня Кембриджская Кэтрин и певица Билли Айлиш на мировой премьере 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» в Лондоне

Chris Jackson/PA Wire/TACC

Актриса Джуди Денч на мировой премьере 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» в Лондоне

NEIL HALL/EPA/TACC

Актриса Лашана Линч на мировой премьере 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде "Не время умирать" в Лондоне

Joel C Ryan/Invision/AP/TACC

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