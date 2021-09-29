В Лондоне состоялась мировая премьера последнего «Джеймса Бонда» с Крейгом

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В лондонском Альберт-холле состоялась мировая премьера 25-го фильма о Джеймсе Бонде под названием «Не время умирать». Новая лента об агенте 007 станет последней с участием актёра Дэниела Крейга, посвятившего франшизе 15 лет жизни. Фильм должен был выйти ещё 18 месяцев назад, однако на дату премьеры повлияла пандемия коронавируса.

На мероприятии присутствовал сам Дэниел Крейг, а также сразу два поколения британской королевской семьи — принц Уэльский Чарльз вместе с супругой Камиллой и герцог Кембриджский Уильям с женой Кейт. Кроме того, на красной дорожке можно было увидеть мировых звёзд кино и музыки: Леа Сейду, Рами Малек, Ана де Армас, музыкант Финнеас О’Коннелл, певица Билли Айлиш, Лашана Линч, Джуди Денч.

Для Крейга роль Бонда в «Не время умирать» является пятой и последней во франшизе. Именно прощание актёра с образом агента 007 привлекло столько внимания к новой ленте. Зрители отозвались о фильме положительно, восхитившись игрой Крейга.