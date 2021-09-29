В Лондоне состоялась мировая премьера последнего «Джеймса Бонда» с Крейгом

В лондонском Альберт-холле состоялась мировая премьера 25-го фильма о Джеймсе Бонде под названием «Не время умирать». Новая лента об агенте 007 станет последней с участием актёра Дэниела Крейга, посвятившего франшизе 15 лет жизни. Фильм должен был выйти ещё 18 месяцев назад, однако на дату премьеры повлияла пандемия коронавируса.
На мероприятии присутствовал сам Дэниел Крейг, а также сразу два поколения британской королевской семьи — принц Уэльский Чарльз вместе с супругой Камиллой и герцог Кембриджский Уильям с женой Кейт. Кроме того, на красной дорожке можно было увидеть мировых звёзд кино и музыки: Леа Сейду, Рами Малек, Ана де Армас, музыкант Финнеас О’Коннелл, певица Билли Айлиш, Лашана Линч, Джуди Денч.
Для Крейга роль Бонда в «Не время умирать» является пятой и последней во франшизе. Именно прощание актёра с образом агента 007 привлекло столько внимания к новой ленте. Зрители отозвались о фильме положительно, восхитившись игрой Крейга.
Актёр Дэниел Крейг на мировой премьере 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» в Лондоне
007.com
Мировая премьера 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» в Лондоне
NEIL HALL/EPA/TACC
Актёр Дэниел Крейг на мировой премьере 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» в Лондоне
Matt Dunham/AP/TACC
Актёры Лашана Линч, Дэниел Крейг и Леа Сейду (слева направо) на мировой премьере 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» в Лондоне
007.com
Герцогиня Кембриджская Кэтрин, герцог Кембриджский Уильям, герцогиня Корнуольская Камилла и принц Уэльский Чарльз (слева направо) на мировой премьере 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» в Лондоне
007.com
Принц Чарльз Уэльский и актёр Дэниел Крейг на мировой премьере 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» в Лондоне
Chris Jackson/PA Wire/TACC
Герцог Кембриджский Уильям и актёр Дэниел Крейг на мировой премьере 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» в Лондоне
Chris Jackson/PA Wire/TACC
Герцогиня Кембриджская Кэтрин на мировой премьере 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» в Лондоне
NEIL HALL/EPA/TACC
Герцогиня Кембриджская Кэтрин и певица Билли Айлиш на мировой премьере 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» в Лондоне
Chris Jackson/PA Wire/TACC
Актриса Джуди Денч на мировой премьере 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» в Лондоне
NEIL HALL/EPA/TACC
Актриса Лашана Линч на мировой премьере 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде "Не время умирать" в Лондоне
Joel C Ryan/Invision/AP/TACC