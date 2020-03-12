Новая серия мультфильма «Простоквашино» выйдет в российских кинотеатрах. Эпизод под названием «Всё включено» расскажет об отпуске почтальона Печкина.
Серию покажут в составе киножурнала «Мульт в кино», рассказала председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева,
Это 500 городов, 800 кинотеатров, вся страна задействована, очень широкий охват, — сказала Слащева.
Она также отметила, что информация о том, куда поедет в отпуск Печкин, пока что держится в тайне. Известно только то, что в новой серии будет показано, как развиваются взаимоотношения почтальона с новой героиней — Маргаритой Мегеровной, няней Веры Павловны и дяди Фёдора.
Как писал NEWS.ru, студия «Союзмультфильм» 31 декабря опубликовала праздничную серию «Простоквашино» с новогодними эпизодами. В 25-ю серию мультфильма вошли два эпизода, в которых персонажи устроили себе «корпоратив» и начали готовиться к празднованию Нового года.
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