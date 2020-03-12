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Новая серия мультфильма «Простоквашино» выйдет в российских кинотеатрах. Эпизод под названием «Всё включено» расскажет об отпуске почтальона Печкина.

Серию покажут в составе киножурнала «Мульт в кино», рассказала председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, передаёт РИА Новости. Она подчеркнула, что анимационную картину можно будет увидеть на больших экранах 14 марта.

Это 500 городов, 800 кинотеатров, вся страна задействована, очень широкий охват, — сказала Слащева.

Она также отметила, что информация о том, куда поедет в отпуск Печкин, пока что держится в тайне. Известно только то, что в новой серии будет показано, как развиваются взаимоотношения почтальона с новой героиней — Маргаритой Мегеровной, няней Веры Павловны и дяди Фёдора.

Как писал NEWS.ru, студия «Союзмультфильм» 31 декабря опубликовала праздничную серию «Простоквашино» с новогодними эпизодами. В 25-ю серию мультфильма вошли два эпизода, в которых персонажи устроили себе «корпоратив» и начали готовиться к празднованию Нового года.