В известном советском фильме нашли киноляп, на который не обращали внимания РБК: в фильме «Чародеи» допустили ляп с прической главной героини

Создатели знаменитой двухсерийной киносказки «Чародеи» допустили забавный киноляп, на который обратили внимание в РБК. Так, оказывается, что у главной героини Алены, которую сыграла Александра Яковлева, без привязки к сюжету весь фильм меняется прическа.

В начале первой серии Яковлева предстала с длинной, роскошной косой. Однако в середине фильма прическа героини подвергается необъяснимым метаморфозам — волосы стали заметно короче и едва достигают плеч. При этом в начале второй серии Алена снова появляется в кадре с пышной косой, а после — с короткой прической, которая и осталась у героини до конца событий в Научном универсальном институте необыкновенных услуг.

Ранее несколько киноляпов обнаружили в фэнтези режиссера Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор». Например, в начале картины в сцене с тигром, в которого перевоплощается героиня Анны Слю, на полу вместо бабушки Дарьи Шульц (Римма Маркова) лежит мужчина в красной майке.

В другом эпизоде, когда вампиры заморозили людей за обеденным столом, один человек почему-то продолжает моргать. Более того, его рука с вилкой между кадрами заметно меняет положение.

Также в сцене на теплоходе, когда беременная жена Антона Городецкого выходит на палубу, солнце находится слева. Это видно по тени, которую отбрасывают объекты. На другом кадре камера меняет положение на противоположное, но солнце так и остается слева.