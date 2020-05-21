В игре Fortnite представили новый трейлер фильма Нолана «Довод»

https://static.news.ru/photo/e8f1552c-9bee-11ea-8e8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warner Bros. Pictures

Новый трейлер фильма Кристофера Нолана «Довод» впервые показали зрителям в онлайн-игре Fortnite.

Кадры блокбастера с Джоном Дэвидом Вашингтоном и Робертом Паттинсоном игроки смогли увидеть в ночь на 22 мая. О своих впечатлениях они сразу же рассказали в соцсетях. Позднее трейдер был опубликован на YouTube.

Ранее NEWS.ru писал, что бюджет нового фильма Кристофера Нолана «Довод» составит $205 млн, что на $20 млн меньше заявленной ранее стоимости.

«Довод» — шпионский боевик, действия которого будут разворачиваться в разных странах. В актёрский состав фильма вошли Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики, Майкл Кейн, Аарон Тейлор-Джонсон и Кеннет Брана.