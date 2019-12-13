https://static.news.ru/photo/d0e5674c-1e36-11ea-afa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России предложили снять свою версию украинского сериала «Слуга народа» с юмористом Максимом Галкиным в главной роли. С такой инициативой выступил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

Эксперт отметил, что действие сериала должно развиваться не в наше время, а в 2042 году. Фильм он предложил начать с того, что Максим Галкин внезапно слышит стук в дверь своего замка. Он открывает, а на пороге стоит представительный человек, который сообщает ему новость — юморист стал президентом.

Зрители в самом начале также видят супругу артиста — певицу Аллу Пугачёву. Манукян предложил искусственно, с помощью компьютерной графики «состарить» Примадонну на 20 лет. Пугачёва, соответственно, сразу же становится первой леди России.

Также член экспертного совета при Госдуме подчеркнул, что в сериале стоит задействовать певцов Филиппа Киркорова и Николая Баскова, а также украинскую звезду Верку Сердючку, пишет портал «Дни.ру».

Ранее NEWS.ru передавал, что президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление о снятии сериала с его участием с эфира российского телеканала.

Политик отметил, что он удивлён тем, что в России показали всего несколько серий телешоу, купив права на него у шведской компании, которая приобрела их ещё в 2012 году.