В Фонде кино рассказали, что делать для спасения российских кинотеатров Эксперт Фонда кино Бырдин рассказал, что делать для спасения российских кинотеатров

Фото: shutterstock

Чтобы поддержать российские кинотеатры на фоне санкций и спасти их от банкротства, правительству РФ стоит выделить деньги на продвижение отечественного контента, заявил член экспертного совета Фонда кино Алексей Бырдин. Он назвал такой механизм оптимальным и уточнил, что подобная инициатива поддержит и смежные сферы, передает «Слово и Дело».

Мне кажется, это максимально оптимальный механизм сейчас для спасения и поддержки всех сфер. Телевидение поддерживаем путем закупки рекламы, онлайн-кинотеатры получают свою долю от сборов в кинотеатре, а у кинотеатров появляется зритель, который стоит в кассу и покупает попкорн, — отметил Бырдин.

Он считает, что адаптация отечественных сериалов под формат кинотеатров является эффективным способом поддержки. По его мнению, в России «есть что показывать и есть где показывать». Однако, посетовал Бырдин, спрос россиян на просмотр сериалов в кинотеатрах сравнительно низкий. Он подчеркнул, что граждан можно стимулировать при помощи рекламных механизмов, на которые нужно выделить государственное финансирование.

Ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщила, что в ближайшее время голливудские фильмы вернутся в российские кинотеатры. Несмотря на это, необходимо будет сократить количество их показов, рассказала она.