В фильме «Дьявол носит Prada» нашли неожиданного главного злодея

https://static.news.ru/photo/98d8df26-cf35-11eb-bce3-96000091f725_660.jpg Фото: Twentieth Century Fox.

Поклонники фильма «Дьявол носит Prada» долгое время продвигали неожиданную теорию — главным злодеем является не начальница главной героини в исполнении Мерил Стрип, а её молодой человек Нейт, сыгранный Эдрианом Гренье. Фанаты нашли странным, что в трудным момент он не смог поддержать возлюбленную, передаёт издание Entertainment Weekly.

Кроме того, мужчина ушёл от Энди (Энн Хэтэуэй), когда её карьера начала набирать обороты. Гренье признаётся, что подобная версия его удивила.

В то время я был таким же незрелым, как и он, поэтому не видел его недостатков, но, поразмыслив, я смог понять эту точку зрения, — отметил актёр.

Фильм «Дьявол носит Prada» снят по одноимённому роману Лорен Вайсбергер. Картина рассказывает историю помощницы редактора одного из крупнейших модных журналов Нью-Йорка. Премьера состоялась в 2006-м году.

Накануне звезда исторической драмы Мела Гибсона «Страсти Христовы» актёр Джеймс Кэвизел рассказал про «очень жестокую роль», которую ему пришлось пережить во время съёмок. Артист изобразил на экране Иисуса Христа. Некоторые сцены ленты до сих пор обсуждаются из-за кровавых сцен. Кэвизелу пришлось висеть практически голым на кресте, обдуваемым ветрами на протяжении нескольких недель производства картины.

Ранее сообщалось, что голливудский актёр Рассел Кроу собирается создать крупную киностудию на юго-востоке Австралии. Артист займётся бизнесом в прибрежном городе Кофс-Харбор в штате Новый Южный Уэльc, что в 540 км от Сиднея. Объекты хотят разместить на территории существующего курорта, где смогут жить члены семей съёмочных групп. Срок реализации проекта пока не известен. По мнению депутата Кофс-Харбор Гурмеша Сингха, планирование займёт около года.