В Disney не знают, что делать с «Чёрной Пантеры» после смерти Боузмана

https://static.news.ru/photo/4f5dd96e-edd6-11ea-bfc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marvel Studios/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Продюсеры кинокомпании Disney не знают, что делать с супергероем Чёрная Пантера в будущих фильмах вселенной Marvel. Персонажа играл американец Чедвик Боузман, о смерти которого стало известно 29 августа.

The Hollywood Reporter сообщает , что представители студии и Боузман полагали, что он сможет побороть диагностированное у него онкологическое заболевание. Артист даже готовился к съёмкам нового фильма, которые должны были начаться в сентябре. При этом почти никто, кроме близких актёра не знал о его болезни.

По данным источников, Disney хочет уважительно отнестись к работе актёра продолжение «Чёрной Пантеры». Вместе с тем непонятно, что делать с другими фильмами вселенной, что где появлялся супергерой.

Чедвик Боузман скончался у себя дома, в кругу семьи. Ему было 43 года. С раком он боролся с 2016 года, писал NEWS.ru.