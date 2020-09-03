16+

Рубрики

Медиа

Архив

Кино

В Disney не знают, что делать с «Чёрной Пантеры» после смерти Боузмана

14:09, 03 сентября 2020 50
Фото: Marvel Studios/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Продюсеры кинокомпании Disney не знают, что делать с супергероем Чёрная Пантера в будущих фильмах вселенной Marvel. Персонажа играл американец Чедвик Боузман, о смерти которого стало известно 29 августа.

The Hollywood Reporter сообщает, что представители студии и Боузман полагали, что он сможет побороть диагностированное у него онкологическое заболевание. Артист даже готовился к съёмкам нового фильма, которые должны были начаться в сентябре. При этом почти никто, кроме близких актёра не знал о его болезни.

По данным источников, Disney хочет уважительно отнестись к работе актёра продолжение «Чёрной Пантеры». Вместе с тем непонятно, что делать с другими фильмами вселенной, что где появлялся супергерой.

Чедвик Боузман скончался у себя дома, в кругу семьи. Ему было 43 года. С раком он боролся с 2016 года, писал NEWS.ru.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео