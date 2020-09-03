В Disney не знают, что делать с «Чёрной Пантеры» после смерти Боузмана

Продюсеры кинокомпании Disney не знают, что делать с супергероем Чёрная Пантера в будущих фильмах вселенной Marvel. Персонажа играл американец Чедвик Боузман, о смерти которого стало известно 29 августа.
The Hollywood Reporter
По данным источников, Disney хочет уважительно отнестись к работе актёра продолжение «Чёрной Пантеры». Вместе с тем непонятно, что делать с другими фильмами вселенной, что где появлялся супергерой.
Чедвик Боузман скончался у себя дома, в кругу семьи. Ему было 43 года. С раком он боролся с 2016 года, писал NEWS.ru.
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