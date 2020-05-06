В Disney назвали сумму убытков из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/953558f2-8f82-11ea-94d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Weber IMAGEPOWER via www/Global Look Press

Компания Disney заявила, что из-за пандемии коронавируса понесла убытки в $1,4 млрд в 2020 году.

В финансовом отчёте корпорации говорится, что выручка Disney выросла на 21%, достигнув $18 млрд, однако чистая прибыль рухнула на 91%, до $475 млн, передаёт Variety. В 2019 году компания заработала за тот же период $5,4 млрд.

Disney решила лишить зарплаты почти половину своих сотрудников по всему миру. Без доходов остались примерно 100 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, бывший генеральный директор компании Disney Боб Айгер временно отказался получать зарплату, чтобы поддержать корпорацию, теряющую деньги из-за пандемии коронавируса. Новый руководитель корпорации Боб Чапек будет получать на 50% меньше своих доходов.