«Человек с поломанной судьбой»: Кологривый о роли Кощея в «Слове пацана» Кологривый заявил, что ему было трудно вживаться в роль Кощея в «Слове пацана»

Фото: Пресс-служба Wink

Никита Кологривый в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» не романтизирует бандитизм, скандал вокруг него разжигается из зависти, заявил в интервью NGS.ru новосибирский актер Никита Кологривый, сыгравший антагониста Кощея. Артист признался, что во время погружения в роль испытывал дискомфорт, поскольку его персонаж транслирует агрессию и тяжелые мысли. Тем не менее ему удалось найти точки соприкосновения со своим героем, уверен он.

Мне было не очень комфортно, роль тяжелая и неприятная. Человек транслирует агрессию, тяжелые мысли. Мне приходилось воскрешать в памяти встречи с такими неприятными людьми как Кощей. Сложности были в плане погружения, но не в плане исполнения. <...> В чем-то он мне близок. Я старался делать из него человека, наряжать в какие-то чувства, близкие мне, — поделился Кологривый.

Актер объяснил, что его персонаж одинок и нуждается в любви и поддержке. Несмотря на то, что Кощей является «киношным злодеем», Кологривый выделил в нем ряд положительных черт: инакомыслие, внесистемность, житейскую мудрость и хитрость. При этом он осудил своего героя за трусость, хладнокровность, беспринципность и бесчеловечность.

Играть человека с поломанной судьбой — интересно, — сказал артист.

Автор книги «Слово пацана», по которой снят одноименный сериал, Роберт Гараев ранее рассказал, что реальные бандиты, ставшие героями его произведения, остались довольны сериалом. По его словам, они по достоинству оценили работу актеров.