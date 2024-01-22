«В чем смысл войны?»: умер критиковавший СВО актер Евгений Хаит

Фото: Социальные сети

Евгений Хаит

Умер актер и художественный руководитель «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит. Что известно о причинах смерти, чем артист запомнился публике?

Что известно о смерти Евгения Хаита

Артист умер в Одессе. Как сообщил его коллега Олег Филимонов, у худрука «Джентльмен-шоу» остановилось сердце.

«Сегодня утром ушел из жизни наш друг, писатель-сатирик, драматург, поэт, блогер, продюсер, человек, с которым мы дружили и работали с 1986 года, Женя Хаит. Сердце остановилось, хотя на сердце он никогда не жаловался», — сообщил Филимонов в социальных сетях.

В Telegram-канале Хаита также был опубликован пост о скоропостижной кончине драматурга. В посте говорится, что актер ушел из жизни «молниеносно».

«Сегодня не стало Жени. Молниеносно. Непостижимо. Бесконечно больно. Все, кто был хоть немного знаком с Женей, знают, что он очень тонкий, чуткий, заботливый, добрый — к своим. Был», — говорится в сообщении.

Прощание с Хаитом пройдет в фойе Одесской киностудии в 12:00 (13:00 мск) 23 января. Сатирика похоронят на Таировском кладбище в Одессе.

Чем известен Евгений Хаит

Сатирик известен как сценарист проектов «Голые и смешные» и «Камера смеха». Последние годы он вкладывал много сил в свою группу «Хаит+5». На протяжении нескольких лет Хаит был ведущим и автором проекта «Джентльмен-шоу», выходившим в разное время на телеканалах ОРТ и «Интер».

«Распался СССР, растворился коммунизм, мы сделали передачу, которая стала одной из самых популярных на постсоветском пространстве („Джентльмен-шоу“), — на пике ее смотрело 26 миллионов человек... С „джентльменами“ я объездил весь мир: был в США (четыре раза), в Израиле, Германии, даже в Австралии», — делился воспоминаниями Хаит.

Сценарист уделял свободное время музыкальным выступлениям с пятью девушками, аккомпанировавшими ему. Репертуар коллектива отличался сатирическими текстами.

Хаит активно вел социальные сети. Он регулярно публиковал для подписчиков анекдоты и истории, а также рассказывал о своей творческой деятельности. Недавно Хаит опубликовал стихотворение «Новогодняя дуэль», которое, по его словам, является «фантазией в стиле „черной иронии“, но с хеппи-эндом».

Кроме того, Хаит вел небольшое авторское шоу «Два слова». В нем актер обсуждал последние новости, «которые его удивили». Также Хаит выпускал ролики в рамках собственного проекта «100 секунд».

Раз в неделю Хаит публиковал посты о людях, которые казались ему выдающимися. В подборку входили российские и украинские поэты, зарубежные актеры и политики. После выхода поста подписчики в комментариях вместе с Хаитом вели оживленные дискуссии.

Фото: Социальные сети Евгений Хаит

Как Хаит критиковал спецоперацию

В соцсетях сатирик выступал против проведения российской спецоперации и называл происходящее катастрофой. Сценарист публиковал короткие пацифистские стихотворения и рассуждал о природе войны как явления.

«В чем смысл войны? Ну вообще, в принципе, в сухом остатке. В том, что один живой человек убивает другого — до этого (!) — живого человека, чтобы доказать справедливость точки зрения третьего человека... Господи, зачем? Зачем стрелять в человека? Лишать его жизни или оставлять инвалидом, чтобы что-то доказать? Как писал великий одессит Исаак Бабель, „тоже еще моду себе взяли — убивать живых людей!“», — писал Хаит.

Также он говорил, что его восприятие слова «Искандер» изменилось в последние годы.

«Потряс меня „Искандер“. В 90-е годы слово „Искандер“ означало для меня одно — Фазиль Искандер, выдающийся писатель. Думаю, вы тоже читали его книги. <...> В 90-е годы его книги стали еще более доступны — я стал [читать] книги, которые до этого прикрывала советская власть. В начале XXI века он продолжил писать, ему чуть не дали Нобелевскую премию по литературе. В 2016 году его не стало. Искандер. А сегодня у меня другая ассоциация со словом „Искандер“», — сказал он в видео.

Так он привел в пример ракетный удар 19 августа 2023 года в Чернигове.

«Я скажу только то, что сказал Фазиль Абдулович Искандер. Что такое человек? Что-то среднее между козой и Шекспиром. Друзья, чем дальше — тем ближе к козе», — заключил он.

Хаит в видео не уточнил, связаны ли его рассуждения с ОТРК «Искандер».

Что известно о семье Евгения Хаита

Будущий актер родился в Одессе. Его отцом был Валерий Хаит, капитан команды Одесского КВН 1967–1970 годов.

У актера есть 52-летний брат Ростислав Хаит — заслуженный артист Российской Федерации участник «Квартета-И». Широкую известность он получил после роли Славы в спектаклях «День радио» и «День выборов», а затем и в одноименных фильмах, а также в лентах «О чем говорят мужчины» и «О чем еще говорят мужчины». Евгений Хаит всегда с особой теплотой отзывался о брате.

«Если бы Слава не родился, я б никогда не смог понять, что могу полюбить мужчину. А я его — этого высокого, умного, красивого, волосато-спинного, преуспевающего и знаменитого — на самом деле очень люблю. Интеллектуальный, талантливый, очень дельный. <...> Да еще и секс-символ, и в футбол очень клево играет, и я где-то слышал, что он меня, тс-с, тоже любит», — писал в одном из постов сатирик.

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