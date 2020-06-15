В Британии вышел сериал об отравлениях в Солсбери

https://static.news.ru/photo/59772ee8-aefa-11ea-af4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: FERNVALL LOTTE/Global Look Press

Канал BBC One выпустил в эфир сериал The Salisbury Poisonings («Отравление в Солсбери»), рассказывающий о событиях, произошедших в британском городе Солсбери после инцидента с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией.

В первом эпизоде шоу у актёров, играющих Скрипалей, нет реплик, передаёт ТАСС. Они появляются ненадолго в сцене, на которой показаны проявившиеся у них симптомы отравления. После этого внимание переключается на жителей Солсбери, которые стали участниками событий по воле случая.

В начале проекта две основные сюжетные линии посвящены полицейскому по имени Ник Бейли, которого госпитализировали после посещения дома Скрипаля, и главе Службы общественного здравоохранения графства Уилтшир Трейси Даскевич, пытающейся справиться с последствиями ЧП для жителей города.

В сериале также рассказывается о соседе Скрипаля Россе Кассиди и страдающей алкогольной зависимостью Дон Стёрджес, которая позже станет жертвой отравления в Эймсбери.

Создатели The Salisbury Poisonings позиционируют сериал как историю, «основанную на свидетельствах её участников и детальных интервью». Шоу состоит из трёх серий, они пройдут 14, 15 и 16 июня.

Главные роли исполнили Рейф Сполл («Мир Юрского периода» и «Жизнь Пи»), а также Анна-Мари Дафф, писал NEWS.ru. Также в проекте приняли участие актёр «Игры престолов» Марк Эдди и звезда «Сумерек» и «Аббатства Даунтон» Мианна Бёринг.