В Бразилии умер сценарист сериала «Рабыня Изаура»

В больнице Рио-де-Жанейро умер бразильский сценарист, лауреат премии «Эмми», автор сценария сериала «Рабыня Изаура» Тумшиц Брага. Ему было 75 лет. Об этом сообщает портал G1.

Как рассказал G1 племянник сценариста, причиной смерти стала занесённая инфекция. Брага в течение нескольких лет испытывал проблемы со здоровьем. Так, у него имелись проблемы с передвижением, он перенёс ряд операций на сердце и на позвоночнике. 22 октября его госпитализировали.

Жилберт Тумшиц Брага родился 1 ноября 1945 года в Рио-де-Жанейро. Известность пришла к нему после выхода на экраны серила «Рабыня Изаура» в 1976 году.