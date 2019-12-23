https://static.news.ru/photo/89f7cb9e-258f-11ea-add9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warner Bros. Pictures

В США показали пролог к фильму «Довод» британского режиссёра Кристовера Нолана.

Ролик длиной в 6,5 минут был продемонстрирован на некоторых сеансах в залах IMAX перед показом фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход», сообщает The Hollywood Reporter.

После стандартной череды трейлеров экран полностью погас на минуту, чем были смущены зрители в зале. В один момент кто-то в помещении заявил во всеуслышание: «Вы же знаете, что это пролог „Довода“, правильно?» И когда ролик запустили, публика начала ликовать.

По данным издания, видео было выполнено в духе прологов, которые показывали перед выходом картин Нолана из трилогии о Бэтмене. В ролике были показаны злодеи фильма, которых режиссёр называет «определяющим элементом» своих фильмов.

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Довод» 19 декабря. Сюжет картины не раскрывается, но известно, что в центре истории — мир международного шпионажа, писал NEWS.ru.