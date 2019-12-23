В США показали пролог к фильму «Довод» британского режиссёра Кристовера Нолана.
Ролик длиной в 6,5 минут был продемонстрирован на некоторых сеансах в залах IMAX перед показом фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»,
После стандартной череды трейлеров экран полностью погас на минуту, чем были смущены зрители в зале. В один момент кто-то в помещении заявил во всеуслышание: «Вы же знаете, что это пролог „Довода“, правильно?» И когда ролик запустили, публика начала ликовать.
По данным издания, видео было выполнено в духе прологов, которые показывали перед выходом картин Нолана из трилогии о Бэтмене. В ролике были показаны злодеи фильма, которых режиссёр называет «определяющим элементом» своих фильмов.
Кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Довод» 19 декабря. Сюжет картины не раскрывается, но известно, что в центре истории — мир международного шпионажа, писал NEWS.ru.
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