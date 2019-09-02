Один из сценаристов британского сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс скончался в возрасте 84 лет.
Об этом сообщило издание
С сожалением сообщаю, что легенда «Доктор Кто» умер, — приводит газета слова писателя Стивена Коула.
Он отметил, что Дикс своим творчеством вдохновлял множество писателей и «развлекал миллионы людей».
Сценарист родился в 1935 году в Великобритании. Над сериалом «Доктор Кто» он работал с 1968 по 1974 год. Он участвовал в создании более 150 серий.
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