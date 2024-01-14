Ушел из жизни российский актер и каскадер, снимавшийся со Шварценеггером Российский актер и каскадер Александр Захаренков умер в 38 лет

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Российский актер и каскадер Александр Захаренков ушел из жизни в 38 лет, следует из его профиля на агрегаторе «Кино-театр.ру». Он снялся в более чем 20 фильмах и сериалах. Актер, в том числе, делил съемочную площадку с коллегами по цеху Арнольдом Шварценеггером и Джеки Чаном. Причины его смерти не уточняются.

Среди наиболее известных работ актера выделяют «Боец. Рождение легенды», «Котовский», «СОБР», «Господа офицеры: Спасти императора», «Псевдоним: Албанец». Он также принял участие в съемках таких фильмов, как «Балканский рубеж» и «Тайна печати дракона». Последняя кинокартина как раз и является его совместной работой со Шварценеггером.

Ранее стало известно о смерти российского поэта Льва Рубинштейна. Трагическую новость сообщила его дочь. Поэту было 76 лет. Последние дни он находился в больнице НИИ Склифосовского после ДТП. 8 января Рубинштейна в центре Москвы сбил автомобиль, его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Также сообщалось о смерти российского актера театра и кино Сергея Гавлича, известного по фильму «Утомленные солнцем — 2». Он ушел из жизни в 74 года. Артист умер 31 декабря в станице Братковка Краснодарского края.