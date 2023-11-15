Ургант снялся в кино с Агуреевой: что за фильм, когда выйдет Полина Агуреева и Иван Ургант вместе сыграют в новом фильме Солодникова

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Иван Ургант

Телеведущий Иван Ургант сыграет в российском фильме. Что за картина, кто еще в ней снимется?

Что за новый фильм с Ургантом

Шоумен снимется в дебютной режиссерской картине журналиста и видеоблогера, автора канала «Ещёнепознер» Николая Солодникова, сообщает журнал «Сеанс». Фильм обещает быть художественным, однако ни его сюжет, ни название, ни жанр не раскрываются. Известно, что съемки проходили в Санкт-Петербурге и Новгородской области.

Оператором-постановщиком выступил Дмитрий Наговский. Создатели картины надеются, что работа будет завершена к концу 2023 года.

«Сеанс» сообщал о работе Солодникова над первым фильмом два месяца назад. Производством картины занимается фонд Александра Сокурова «Пример интонации».

«Съемки действительно завершили. Дебют Николая Солодникова, первая драматическая роль Ивана Урганта», — заявил ТАСС директор фонда Николай Янкин.

Солодников известен благодаря YouTube-проекту «ещенепознер», в ходе которого проводил беседы с различными деятелями культуры, политиками, режиссерами и музыкантами.

Кто снимется в фильме Солодникова вместе с Ургантом

Партнершей Урганта по картине стала актриса театра Мастерская Петра Фоменко Полина Агуреева. Звезда знакома зрителям по фильмам «Ликвидация» и «Жизнь и судьба», «Долгое прощание», «Исаев» и другим.

В съемках картины Солодникова также принял участие актер театра имени Вахтангова Леонид Бичевин, актриса Надежда Маркина и актриса Большого драматического театра имени Товстоногова Алена Кучкова.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Иван Ургант

Где сейчас Ургант

В день начала СВО Ургант опубликовал в соцсетях черный квадрат с подписью: «Страх и боль». Позднее перестала выходить в эфир его программа «Вечерний Ургант», однако на Первом канале это решение связывали с общей тенденцией на сокращение числа развлекательных шоу. Генеральный директор канала Константин Эрнст не подтверждал увольнение телеведущего.

Спустя время артист возобновил музыкальную деятельность под псевдонимом Гриша Ургант и выступал на корпоративах.

На протяжении последних двух месяцев шоумен не обновляет информацию на своих страницах в социальных сетях. Последний опубликованный им пост содержит поздравление его младшей дочери Валерии с восьмилетием.

Выступая в Дубае со своей программой под названием «Путешествия Познера и Урганта», шоумен заявил, что мечтал стать заслуженным артистом РФ. Ургант признался, что именно поэтому начал активно сотрудничать с президентом академии ТЭФИ, известным российским журналистом Владимиром Познером.

Во время программы Познер и Ургант рассказали о своей деятельности и о России.

Снимется ли Ургант в «Елках 10»

Ургант продолжает находиться в России, но выезжает за пределы страны по работе. В прошлом году он не принимал участия в съемках новой части новогодней франшизы «Елки».

«Честно скажу: вот только что узнал, что не снимаюсь в этом году в „Елках“, от вас. Буду выяснять, что делать... Поставлен в странную, неловкую ситуацию. Я надеялся, что снимусь, — месяц еще есть. Но, видимо, уже нет», — говорил артист «Радиоточке НСН» в ноябре 2022 года.

Сценарист фильма «Елки 9» блогер Евгений Кулик объяснял, что истории, в которых играли Ургант и Светлаков ранее, «были с юмором, попроще и полегче». Новые же части проекта, по его мнению, требуют участия профессиональных актеров.

Судя по титрам, Ургант не был задействован в съемках «Елок 10».

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