https://static.news.ru/photo/3ed36b44-682b-11ea-a71f-fa163e074e61_660.jpg Фото: universalpictures.com

Кинокомпания Universal собралась выпустить мультфильм «Тролли. Мировой тур» в кинотеатрах и на стриминговых сервисах в один день. Решение связано с пандемией коронавируса, из-за которой в мире закрывают кинотеатры и вводят карантин.

Премьера новой части троллей состоится 10 апреля. Помимо этого, студия выпустит в системе «видео по запросу» картин «Эмма», «Охота» и «Человек-невидимка», которые уже идут в кинотеатрах, сообщает Variety. Их можно будет посмотреть можно будет посмотреть в течение 48 часов за $19,99.

О своем решении Universal объявила после самого слабого уикэнда в американском прокате за последние 20 лет.

Как писал NEWS.ru, голливудские студии могут потерять $20 млрд в результате пандемии коронавируса. Убытки связаны с переносами премьер фильмов из-за пандемии COVID-19.