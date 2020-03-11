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Cтудия Universal и её партнёр Blumhouse снимут фильм о графе Дракуле, живущем в современном мире. Проект было решено запустить после успеха ремейка «Человека-невидимки».

Режиссёром выступит Карин Кусама, известная по проектам «Тело Дженнифер» и «Миллиарды». Фил Хэй и Мэтт Манфреди, которые уже работали с Кусама над картинами «Время возмездия» и «Приглашение», напишут сценарий. Детали сюжета пока держатся в секрете, сообщает Variety.

Как писал NEWS.ru, на стриминговом сервисе Netflix 4 января вышел иронический трёхсерийный хоррор «Дракула» по мотивам одноимённого романа Брэма Стокера.