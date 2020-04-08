Universal отложила выход боевика Ильи Найшуллера с Бобом Оденкёрком

Компания Universal Pictures отложила премьеру боевика «Никто» российского режиссёра Ильи Найшуллера из-за пандемии коронавируса. Среди актёров в картине заявлены американские актёры Боб Оденкёрк и Кристофер Ллойд.
Лента выйдет на большие экраны 26 февраля 2021 года вместо 14 августа 2020 года,
«Никто» — голливудский дебют Найшуллера и его первый полнометражный фильм с тех пор, как вышел «Хардкор». Сценарий к картине написал Дерек Колстад, известный как соавтор трилогии «Джон Уик».
Как писал NEWS.ru, Universal Pictures купила права на экранизацию книги Трейси Вульфф «Жажда» (Crave), рассказывающей о вампирах. Она вышла 7 апреля в американском издательстве Entangled Publishing.
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