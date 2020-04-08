Universal отложила выход боевика Ильи Найшуллера с Бобом Оденкёрком

https://static.news.ru/photo/d755579a-79ad-11ea-a5f7-fa163e074e61_660.jpg Боб Оденкёрк Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания Universal Pictures отложила премьеру боевика «Никто» российского режиссёра Ильи Найшуллера из-за пандемии коронавируса. Среди актёров в картине заявлены американские актёры Боб Оденкёрк и Кристофер Ллойд.

Лента выйдет на большие экраны 26 февраля 2021 года вместо 14 августа 2020 года, сообщает Variety. В эту дату должен был выйти триллер М. Найта Шьямалана, но сейчас он уже отсутствует в расписании.

«Никто» — голливудский дебют Найшуллера и его первый полнометражный фильм с тех пор, как вышел «Хардкор». Сценарий к картине написал Дерек Колстад, известный как соавтор трилогии «Джон Уик».

Как писал NEWS.ru, Universal Pictures купила права на экранизацию книги Трейси Вульфф «Жажда» (Crave), рассказывающей о вампирах. Она вышла 7 апреля в американском издательстве Entangled Publishing.