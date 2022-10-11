Умерла звезда сериала «Она написала убийство» Анджела Лэнсбери Звезда сериала «Она написала убийство» Анджела Лэнсбери умерла в возрасте 96 лет

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Звезда детективного сериала «Она написала убийство», актриса Анджела Лэнсбери скончалась 11 октября в возрасте 96 лет. Об этом сообщает издание People со ссылкой на заявление семьи актрисы. При этом отмечается, что Лэнсбери пять дней не дожила до своего 97-летия.

Дети Анджелы Лэнсбери с грустью сообщают, что их мать мирно умерла сегодня во сне в своем доме в Лос-Анджелесе, — говорится в сообщении издания.

Анджела Лэнсбери родилась в 1925 году в Лондоне. В кино дебютировала в 1944 году в фильме Джорджа Кьюкора «Газовый свет», где её партнерами стали Ингрид Бергман и Шарль Буайе. Эта роль принесла актрисе первую номинацию на премию «Оскар». За свой второй фильм «Портрет Дориана Грея» (1945) Лэнсбери выиграла первый «Золотой глобус» и вновь была номинирована на «Оскар».

Всего актриса получила три номинации на премию Американской киноакадемии. Также она восемнадцать раз номинировалась на премию «Эмми», шесть раз становилась лауреатом «Золотого глобуса» и пять раз удостаивалась высшей американской театральной премии «Тони». В 2013 году Лэнсбери плучила почетный «Оскар» за более чем семидесятилетний вклад в развитие кинематографа. В 2014 году стала Дамой-Командором ордена Британской империи за вклад в драматическое искусство и благотворительность.

Российскому зрителю Лэнсбери наиболее известна по роли Джессики Флетчер в сериале «Она написала убийство» (1984 — 1996). Также в ее фильмографии такие картины, как «Маньчжурский кандидат» (1962), «Смерть на Ниле» (1978) и «Моя ужасная няня» (2005).