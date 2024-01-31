Умерла звезда сериала «Клон» Бразильская актриса из сериала «Клон» Жандира Мартини умерла на 79 году жизни

Бразильская актриса, исполнявшая роль Зорайде в популярном сериале «Клон», Жандира Мартини умерла в Сан-Паулу на 79 году жизни, сообщил муж артистки, актер Маркос Карузо в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Причина смерти актрисы не разглашается, однако известно, что Мартини последние годы боролась с раком легких.

Жандира Мартини, мой самый большой друг и доказательство того, что противоположности притягиваются и дополняют друг друга. Вместе мы писали пьесы, сценарии фильмов, сериалы и новеллы. Мое доверенное лицо, советник и ответственный за мой самый большой смех. Моя госпожа. Вы знаете [это чувство], когда вы проходите школу, в которой вы учились, и видите, что здание было снесено? Так я отношусь к твоему уходу, — написал Карузо.

27 января московский театр на Покровке сообщил, что актриса театра и кино Вера Молчанова скончалась 26 января в возрасте 81 года в Москве. Настоящий экранный успех пришел к Вере Молчановой уже в пожилом возрасте — в 2007 год она присоединилась к съемочной группе сериала «След». Там она играла Марфу Еремину.

Ранее актриса Пайпер Лори, известная своей ролью в сериале «Твин Пикс», ушла из жизни на 92-м году. Сведения о смерти звезды подтвердила ее агент Марион Розенберг. Пайпер Лори трижды была номинирована на премию «Оскар» за свои выдающиеся роли в кинолентах «Бильярдист» (The Hustler, 1961), «Кэрри» (Carrie, 1976) и «Дети тишины» (Children of a Lesser God, 1986). Она также завоевала «Золотой глобус» за роль в культовом сериале «Твин Пикс» (Twin Peaks, 1990-2017).