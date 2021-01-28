Умерла звезда фильма «Синяя птица» Сисели Тайсон

https://static.news.ru/photo/2c3e2736-61d0-11eb-996b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikipedia.org

В США умерла актриса Сисели Тайсон. Ей было 96 лет.

О смерти актрисы сообщает издание Variety. Причины произошедшего не называются.

Сисели Тайсон снималась в фильмах и телесериалах. В 1972 году она номинировалась на премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Саундер». Одной из наиболее известных её ролей для российского зрителя была роль Кошки в американо-советском фильме «Синяя птица».

Тайсон была удостоена ряда премий, в том числе «Эмми» и «Золотой глобус».

Ранее NEWS.ru сообщил о смерти автора неофициального гимна Латинской Америки Сесара Исельи. Ему было 82 года.