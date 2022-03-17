Умерла заслуженная артистка РФ Наталья Назарова

Умерла заслуженная артистка России Наталья Назарова. Ей было 72 года. Сообщение об этом появилось на сайте Союза кинематографистов РФ.

На 73-м году скоропостижно ушла из жизни актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Ивановна Назарова. <...> Союз кинематографистов России и Гильдия актёров кино выражают соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении.

Наталья Назарова родилась в 1949 году в Алма-Ате. В 1972 году окончила Школу-студию МХАТ. В том же году начала сниматься в кино. Среди наиболее известных её работ роли в фильмах «Любимая женщина механика Гаврилова» режиссёра Петра Тодоровского, «Неоконченная пьеса для механического пианино» Никиты Михалкова, «Старый Новый год» Олега Ефремова и Наума Ардашникова, «Мисс миллионерша» Александра Рогожкина и ряд других.

Вместе с Юрием Богатырёвым она участвовала в детской передаче «Будильник» — выпуски были посвящены рассказам Михаила Зощенко, Антона Чехова и стихам Агнии Барто.

В 1989 году на актрису было совершено нападение. Неизвестный мужчина в переулке рядом с домом ударил женщину по голове тяжёлым предметом. Преступника найти не удалось. Назарова провела почти год в больнице, в результате она получила инвалидность.