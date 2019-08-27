https://static.news.ru/photo/11e21846-c8d1-11e9-b73e-fa163e074e61_660.jpg Людмила Мальцева Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Киноактриса и заслуженная артистка России Людмила Мальцева скончалась на 70-м году жизни, рассказали в Союзе кинематографистов.

Женщина ушла из жизни в День российского кино, 27 августа, сообщается на сайте организации.

Мальцева родилась 5 июля 1950 года. Она училась в Театральном училище им. Щепкина и во французской Сорбонне.

Актриса начала карьеру в 1978 году и с тех пор исполнила примерно 40 ролей. Зрителям они известна по сериалам «Мой любимый папа» и «Бывших не бывает», а также по фильмам «Мы с дедушкой», «Затеси» и «Пасечник».

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