https://static.news.ru/photo/d194d02c-230b-11ea-85cf-fa163e074e61_660.jpg Клодин Оже Фото: imago stock&people via imago-images.de/Global Look Press

Скончалась французская актриса Клодин Оже, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Шаровая молния».

Ей было 78 лет. О причинах смерти не сообщается.

В 1958 году Клодин Оже представляла Францию на конкурсе красоты «Мисс мира». Актриса получила популярность благодаря роли Доминик Дерваль — девушки суперагента Бонда, роль которого исполнил Шон Коннери.

В апреле скончались сразу «две девушки Бонда» — 87-летняя сербская актриса Надя Регин и 77-летняя британка Таня Мале.

Ранее в Сети появился трейлер фильма «Не время умирать» режиссёра Кэри Фукунаги об агенте 007 Джеймсе Бонде. В ролике, помимо Дэниела Крейга, появились Рэйф Файнс, Кристоф Вальц и Рами Малик, писал NEWS.ru.