Умерла режиссёр-документалист Марина Голдовская

Кинорежиссёр-документалист Марина Голдовская умерла в возрасте 80 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на режиссёра Виталия Манского. О дате погребения и прощания с Голдовской пока ничего не известно, также не раскрываются причины её смерти.

Да, это правда, мне написал её сын сегодня ночью, — сказал Манский.

Советский и российский кинорежиссёр-документалист Марина Голдовская родилась 15 июля 1941 года в Москве. Она окончила операторский факультет ВГИКа, а после работала режиссёром и оператором в творческом объединении «Экран».

Среди её документальных фильмов — «Архангельский мужик», «Это наша профессия», «Власть соловецкая. Свидетельства и документы», «Осколки зеркала. Дневник смутного времени», а также «Повезло родиться в России». В 1989 году она стала лауреатом Государственной премии СССР.

Голдовская прославилась своими портретными фильмами, снятыми методом длительного наблюдения. Некоторые её работы посвящены известным актёрам, писателям и поэтам. В частности, он стала автором фильмов-портретов об Аркадии Райкине, Олеге Ефремове, Александре Твардовском.

Кинодеятель преподавала на отделении режиссёров документального кино Высших курсов сценаристов и режиссёров, на факультете журналистики МГУ и в киношколе Университета Южной Каролины (Калифорния).

В конце декабря в Москве в возрасте 96 лет умер режиссёр и сценарист Владимир Гориккер, автор таких фильмов, как «Под крышами Монмартра», «Звезда экрана», «Иоланта» и «Моцарт и Сальери».