Умерла народная артистка России Татьяна Владимирова

Фото: Театр Et Cetera

Татьяна Владимирова

На 74-м году жизни умерла народная артистка России и актриса московского театра Et Cetera Татьяна Владимирова, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Она известна по ролям в телесериалах «Склифосовский» и «Теория вероятности», в фильме Алексея Германа — младшего «Довлатов» и других картинах.

Сегодня после тяжелой болезни скончалась народная артистка России ведущая актриса театра Et Cetera Татьяна Владимирова на 74-м году жизни, — рассказали в пресс-службе.

4 декабря умер поэт-песенник и музыкант Анатолий Горохов. Он в первую очередь известен как автор песен «Наша служба и опасна, и трудна» и «Королева красоты». Он также исполнял песни в кино и мультфильмах, в числе которых «Мама», «Мэри Поппинс, до свиданья», «Катерок», «Бременские музыканты» и другие. Он также был автором слов к песням «Будь со мной» и «Мир на двоих».

Ранее ушел из жизни советский и украинский актер театра, кино и телевидения Сергей Кустов, известный по роли мушкетера в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Возвращение мушкетеров». О смерти артиста сообщила пресс-служба Первого академического театра для детей и юношества во Львове. Ему было 77 лет.

Кустов служил во Львовском ТЮЗе (Первом академическом украинском театре для детей и юношества) с 1968 года. За 55 лет он сыграл более 100 ролей, самыми заметными стали роли Гамлета, Голохвастова в спектакле «За двумя зайцами», а также Робин Гуда и Лукаша в «Лесной песне».