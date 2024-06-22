Умерла известная советская актриса Актриса Лала Мнацаканян умерла в 66 лет

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Советская актриса Лала Мнацаканян скоропостижно скончалась 22 июня в Ереване, пишет портал shamshyan.com со ссылкой на правоохранительные органы. Ей было 66 лет. Отмечается, что скорая сообщила полиции о вызове в квартиру артистки в 05:40 по местному времени. Информации о причинах смерти, времени и дате прощания с Мнацаканян нет.

Примерно в 05:40 с подстанции скорой помощи «Арабкир» в Арабкирский отдел полиции поступил сигнал, что дежурная группа врачей скорой помощи выехала по вызову в одну из квартир дома № 58а по улице Мамиконянца. Там выяснилось, что в 05:30 умерла Лала Мнацаканян, — сказано в сообщении.

Лала Мнацаканян родилась в Ереване в 1957 году. Она окончила артистический факультет Ереванского художественно-театрального института. Была заслуженной артисткой Армении. Актриса сыграла в таких картинах, как «Товарищ Пандужни», «Новый год в нашей неразлучной семье» и «Всадник, которого ждут».

Ранее в Эстонии на 88-м году жизни скончалась оперная певица народная артистка СССР Маргарита Войтес. Информации о причинах ее смерти нет. Войтес стала первой эстонской певицей, которую пригласили петь в Большом театре в Москве и дать сольный концерт в Центральном концертном зале «Россия».