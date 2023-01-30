Умерла исполнительница роли Уэнсдэй Аддамс

Фото: ensacine.com.mx

Лиза Лоринг в роли Уэнсдей в сериале «Семейка Аддамс»

Американская актриса кино и ТВ Лиза Лоринг, сыгравшая роль Уэнсдей в оригинальном сериале «Семейка Аддамс» 1960-х, сообщила в соцсетях подруга и коллега артистки Лори Джейкобсон. Актрисе было 64 года.

Четыре дня назад Лиза перенесла обширный инсульт, вызванный курением и высоким кровяным давлением. Она была подключена к аппарату жизнеобеспечения в течение трех дней. Ее семья приняла трудное решение отключить аппарат, и прошлой ночью она скончалась, — поделилась Джейкобсон.

Ранее сообщалось, что американская актриса Джейн Уизерс умерла на 96-м году жизни. Её считают последней звездой Голливуда 1930-х после ухода из жизни двукратной обладательницы «Оскара» Оливии де Хэвилленд в 2020-м.

Герои семейки Аддамс появились в 1938 году благодаря американскому художнику Чарльзу Аддамсу. Он создал их для газетных комиксов, публиковавшихся в журнале The New Yorker. Они выходили до самой смерти художника. В 60-х также появилась первая экранизация: с 1964 года по 1966 года в общей сложности вышло 64 эпизода. Однако самой знаменитой историей семьи на экране по сей день является та, что представлена в фильме режиссёра Барри Зонненфельда. Кинолента вышла в 1991 году.