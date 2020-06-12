Умерла художница по костюмам Дениз Кроненберг

https://static.news.ru/photo/796e7ac8-acb4-11ea-9e0f-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Невероятный Халк» Фото: Universal Pictures

Умерла канадская художница по костюмам Дениз Кроненберг. Ей был 81 год.

О смерти сообщила газета Globe and Mail со ссылкой на её брата, известного режиссёра Дэвида Кроненберга. Он скончалась в госпитале Джозефа Бранта в городе Берлингтон канадской провинции Онтарио после осложнений, связанных с её возрастом.

Думаю, она не получила признания в том объёме, в каком заслуживала. И я почти уверен, что она это чувствовала. Мы, канадцы, не привыкли заниматься саморекламой, — заявил режиссёр.

Дениз родилась 1 октября 1938 года в Торонто, в юности она профессионально занималась балетом и была в труппе Королевского балета Виннипега на протяжении 1950-х. Она создала наряды для персонажей множества картин, среди которых «Муха» 1986-го года, «Невероятный Халк» 2008-го года и «Обитель зла 4: Жизнь после смерти» 2010-го года.

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