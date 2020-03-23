Художник кино и театра Людмила Кусакова умерла 21 марта. Ей было 84 года.
О смерти Кусаковой
Людмила Михайловна Кусакова — выдающийся мастер, без имени которого сегодня невозможно представить историю советского и российского кино, отечественной кинодекорационной школы, — говорится в сообщении.
Художница известна по своим работам с такими режиссёрами, как Эльдар Рязанов, Карен Шахназаров, Михаил Козаков и Иван Дыховичный.
Как писал NEWS.ru, российского режиссёра Кантемира Балагова включили в список «30 самых перспективных европейцев до 30 лет» по версии журнала Forbes. Издание составило списки в 13 категориях.
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