https://static.news.ru/photo/8c737cba-6ced-11ea-bac1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Художник кино и театра Людмила Кусакова умерла 21 марта. Ей было 84 года.

О смерти Кусаковой сообщается на сайте Союза кинематографистов России. Дата и место прощания с артисткой станут известны позднее.

Людмила Михайловна Кусакова — выдающийся мастер, без имени которого сегодня невозможно представить историю советского и российского кино, отечественной кинодекорационной школы, — говорится в сообщении.

Художница известна по своим работам с такими режиссёрами, как Эльдар Рязанов, Карен Шахназаров, Михаил Козаков и Иван Дыховичный.

Как писал NEWS.ru, российского режиссёра Кантемира Балагова включили в список «30 самых перспективных европейцев до 30 лет» по версии журнала Forbes. Издание составило списки в 13 категориях.