Народный артист Луганской Народной Республики Михаил Голубович скончался в 79 лет. Информацию о смерти актера сообщил в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник. Голубович запомнился зрителям по ролям в фильмах «Тихий Дон», «Кортик», «Как закалялась сталь», «Бирюк», «Пропавшая грамота».
«Уверен, на Луганщине нет никого, кто не знал бы этого имени. Человек-легенда, актер и режиссер с мировой известностью, всю свою жизнь Михаил Васильевич посвятил развитию культуры родного края. Он искренне гордился тем, что живет и работает в Донбассе, неутомимо прославлял свою землю в разных странах и на разных континентах», — подчеркнул Пасечник.
По словам главы ЛНР, актер умер после длительной и тяжелой болезни. У артиста остались два сына — Владимир и Артем.
Каких героев играл Голубович — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Василий Батанов/РИА Новости
Актёр Михаил Голубович на открытии XXVI Международного кинофорума «Золотой Витязь» в Севастополе
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Народный артист ЛНР Михаил Голубович на балконе перед спектаклем во время гастролей Владимирского академического театра драмы в Луганске
Фото: Василий Батанов/РИА Новости
Артист Михаил Голубович на открытии XXVI Международного кинофорума «Золотой Витязь» в Севастополе
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Художественный руководитель народный артист ЛНР Михаил Голубович и актриса Анна Лузгина у гримерной в театре на Оборонной в Луганске
Фото: Игорь Костин/РИА Новости
На съемках художественного фильма «Бирюк» режиссера Романа Балаяна, 1977 год. Михаил Голубович в роли лесника Фомы
Фото: В. Буцол/РИА Новости
Кадр из фильма «Узники Бомона». В роли Василия Порика - актер Михаил Голубович (в центре)
Фото: В. Буцол/РИА Новости
Кадр из фильма «Узники Бомона». В роли Василия Порика - актер Михаил Голубович