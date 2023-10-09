Умер звезда «Как закалялась сталь» Михаил Голубович: кадры из фильмов Ему было 79 лет

Фото: teatrnaoboronny.ru

Артист Михаил Голубович

Народный артист Луганской Народной Республики Михаил Голубович скончался в 79 лет. Информацию о смерти актера сообщил в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник. Голубович запомнился зрителям по ролям в фильмах «Тихий Дон», «Кортик», «Как закалялась сталь», «Бирюк», «Пропавшая грамота».

«Уверен, на Луганщине нет никого, кто не знал бы этого имени. Человек-легенда, актер и режиссер с мировой известностью, всю свою жизнь Михаил Васильевич посвятил развитию культуры родного края. Он искренне гордился тем, что живет и работает в Донбассе, неутомимо прославлял свою землю в разных странах и на разных континентах», — подчеркнул Пасечник.

По словам главы ЛНР, актер умер после длительной и тяжелой болезни. У артиста остались два сына — Владимир и Артем.

Каких героев играл Голубович — в фотогалерее NEWS.ru.